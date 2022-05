Landkreis Märkisch-Oderland

12:20 Uhr

Mann tot in Waldstück gefunden: Mordkommission ermittelt

In einem Waldstück in Rüdersdorf in Märkisch-Oderland ist ein Toter gefunden worden.

Nach dem Fund der Leiche des 27-Jährigen am späten Freitagabend habe die Mordkommission die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt aufgenommen, teilte die Polizeidirektion Ost am Samstag mit. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zwischen Mittwoch- und Freitagabend in der Nähe des Fundorts an der Woltersdorfer Straße Beobachtungen gemacht haben. Weitere Einzelheiten zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt teilte die Polizei zunächst nicht mit. (dpa)

