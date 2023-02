Schuppen brennt vollständig ab: Hoher Sachschaden

Bei einem Schuppenbrand in Glienicke/Nordbahn (Landkreis Oberhavel) ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte der Schuppen in der Nacht auf Mittwoch in der Hermannstraße vollständig aus. Dabei wurde auch die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Den Angaben zufolge verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf das Haus, das die Familie während der Löscharbeiten verließ. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

(dpa)