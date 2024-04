Mann stellt sich Vermummten entgegen: Schwer verletzt

Bei der Bewachung eines vorbereiteten Osterfeuers soll ein 22-Jähriger in Müschen, einem Ortsteil von Burg im Spreewald, aus einer Gruppe Vermummter heraus attackiert worden sein.

Der junge Mann kam mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Süd am Dienstag mitteilte.

Am Karsamstag hielten mehrere Bewohner Wache an einem Osterfeuer, als nach 1.00 Uhr morgens in drei Autos eine weitere Gruppe dazukam. Diese versuchte, das Osterfeuer zu entzünden. Ein 22-Jähriger, der sich den vermummten Menschen entgegengestellt habe, sei daraufhin geschlagen worden. Dann fuhr die Gruppe wieder davon, sie wurde kurze Zeit später aber von der Polizei kontrolliert. In den Fahrzeugen fanden die Beamten neben den 14 Insassen auch Handschuhe, Sturmhauben und einen Baseballschläger. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)