Erneut Brand in Waldgebiet bei Jüterbog ausgebrochen

Rund vier Wochen nach dem lang anhaltenden Feuer in einem munitionsbelasteten Waldgebiet bei Jüterbog ist in der Nähe erneut ein Brand ausgebrochen.

Am späten Sonntagnachmittag habe es angefangen, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz (Landkreis Teltow-Fläming) zu brennen, sagte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Montag. Es sei eine Fläche von rund drei Hektar betroffen.

Die Lage war am Montagvormittag zunächst entspannt. In der Nacht gab es Regen. Es seien am Morgen nur Qualm zu sehen gewesen und ein paar Stumpen, die gebrannt hätten, sagte Lindner-Klopsch. "Das kann sich aber jederzeit ändern."

Rund zwei Wochen lang war die Feuerwehr bereits im Juni wegen eines Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Einsatz. Wegen alter Munition im Boden sind die Löscharbeiten für die Feuerwehr dort erschwert, sie kommt meist nicht direkt an die Brandherde heran. Flugzeuge und Hubschrauber löschten aus der Luft. Die gesamte betroffene Fläche war nach Angaben der Einsatzleitung im Juni mehr als 700 Hektar groß.

Vor allem in den östlichen und südlichen Landkreisen Brandenburgs galt am Montag die höchste Waldbrandstufe 5. Es bleibt heiß mit Temperaturen um die 30 Grad und mehr. Laut Deutschem Wetterdienst sollte es am Montag vor allem zwischen Prignitz, Oberhavel und Uckermark Gewitter geben, vereinzelt auch Starkregen.

(dpa)