Unverzollte Zigaretten und verbotenes Feuerwerk entdeckt

2400 unverzollte Zigaretten und 84 Kilo verbotene Feuerwerkskörper haben Polizei und Zoll in einem Auto in Schwedt (Landkreis Uckermark) sichergestellt.

Die Beamten kontrollierten das Auto, in dem zwei Männer im Alter von 32 und 19 Jahren saßen, bereits am Dienstagabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war das Auto zuvor über die Grenze von Polen nach Deutschland gefahren. Bei der Durchsuchung wurde auch eine geringe Menge Haschisch entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, die Abgabenordnung und das Betäubungsmittelgesetz, wie es hieß.

(dpa)