Zuwachs für AfD: Ex-Freie-Wähler-Politiker wechselt

Es ist ein doppelter politischer Paukenschlag: Der frühere Freie-Wähler-Abgeordnete Zeschmann verlässt seine Fraktion - und wechselt im Landtag zur AfD. Das sorgt nur bei der AfD für freudige Gesichter.

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ist nach dem spektakulären Wechsel des früheren Freie-Wähler-Abgeordneten Philip Zeschmann knapp ein Jahr vor der Landtagswahl größer geworden. Nach dem überraschenden Austritt aus der Fraktion von BVB/ Freie Wähler nahm die AfD-Fraktion Zeschmann am Dienstag einstimmig auf. Zeschmann, der früher fast 25 Jahre lang Mitglied in der SPD war, sieht in der AfD nach eigenen Angaben keine rechtsextreme Partei und benennt gleich mehrere inhaltliche Überschneidungen. Mit dem Austritt steht die Zukunft von BVB/Freie Wähler als Landtagsfraktion infrage.

"Ich habe mich wirklich gefragt: (...) Wo ist da konkret was Extremistisches?", sagte Zeschmann am Dienstag in Potsdam bei einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion. "Das kann ich da nicht erkennen." Es gebe zum Beispiel in der Migrationspolitik nur unterschiedliche Nuancen. "Da engagieren sich Leute und versuchen, Themen zu benennen, die den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen." Bisher war nicht zu erkennen, dass Zeschmann der AfD nahesteht. Er gilt als kompetent, aber kann durch lange Reden und viele Nachfragen auch Nerven beanspruchen.

Ob er Mitglied der AfD werden will, ließ der frühere Freie-Wähler-Abgeordnete offen. Das könne er derzeit noch nicht beantworten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zeschmann nannte die AfD in einer Mitteilung, die bei der Pressekonferenz der AfD-Fraktion verteilt wurde, die "einzig wahre Oppositionskraft". "Die Kollegen der AfD-Fraktion stehen absolut auf dem Boden des Grundgesetzes." Als inhaltliche Überschneidungen nannte er die Energie- und Wirtschaftspolitik.

Zeschmann hatte am Montag seinen Austritt aus der Fraktion von BVB/Freie Wähler angekündigt. Am Dienstag wechselte er zur AfD im Landtag. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die AfD hält die Einstufung für falsch. Verfassungsschutzchef Jörg Müller bezeichnet Hans-Christoph Berndt, inzwischen Fraktionschef, seit 2020 als erwiesenen Rechtsextremisten.

Im September nächsten Jahres wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Als möglicher Grund für den Austritt von Zeschmann galt auch sein achter Platz auf der Landesliste von BVB/Freie Wähler. Das wies er zurück und gab als Grund für den Austritt an, dass der bisherige Fraktionschef Péter Vida Intrigen veranlasst habe. Vida warf Zeschmann vor, er wolle mit dem Wechsel eine bessere Ausgangsposition für die Landtagswahl haben und habe ihn damit erpressen wollen, was Zeschmann wiederum zurückweist.

Brandenburgs AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin sieht den Wechsel als Signal für mehr Offenheit in Bezug auf ihre Partei. "Dieser Wechsel ist ein deutlicher Beweis, dass die Brandmauern immer weiter bröckeln", sagte Bessin. "Ich lade gerne weitere Landtagsabgeordnete aus anderen Fraktionen, insbesondere die noch Konservativen der CDU ein, den Kuschelkurs gegenüber der illegalen Migration zu beenden." Das werde ein Wunsch bleiben, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann.

BVB/Freie Wähler müssen um ihren Fraktionsstatus bangen. Der Landtag prüft die Folgen von Zeschmanns Wechsel. Fraktionen haben nach dem Brandenburger Fraktionsgesetz mindestens fünf Landtagsmitglieder. Die Freien Wähler waren 2019 mit 5 Prozent in den Landtag eingezogen und hatten bisher genau fünf Mitglieder in ihrer Fraktion. Der bisherige Fraktionschef Vida ist der Ansicht, es handle sich noch um eine Fraktion. Er bezieht sich auf einen Passus im Fraktionsgesetz, nach dem eine Fraktionsbildung auch mit vier statt fünf Abgeordneten unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen SPD, CDU und Grünen sehen das anders.

Die Freien Wähler forderten von Zeschmann die Rückgabe seines Mandats. "Wenn jemand um des persönlichen Fortkommens willen Inhalte über Bord wirft, Mitstreiter und Mitarbeiter vor den Kopf stößt, hat er ganz offensichtlich den politischen Kompass verloren und sollte dementsprechend auch Konsequenzen ziehen", sagte Vida. "Natürlich ist es auch eine menschliche Enttäuschung."

Die übrigen Freie-Wähler-Abgeordneten kündigten an, sie wollten die Lücke füllen. Sie zeigten sich teils bestürzt über den Wechsel zur AfD. "Herr Zeschmann ist ein sehr kompetenter Abgeordneter", sagte Ilona Nicklisch. "Privat mag ich ihn auch sehr, deshalb bin ich doppelt enttäuscht." Die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler sind eine politische Vereinigung von Wählergruppen und kein Mitglied der Bundesvereinigung Freie Wähler, an deren Spitze Hubert Aiwanger steht.

Der Wechsel Zeschmanns sorgt im Landtag für Aufsehen. Linksfraktionschef Sebastian Walter bezeichnete Zeschmann als Steigbügelhalter der AfD. "Wir werden ihn jetzt rechts liegen lassen", sagte Walter. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ludwig Scheetz, warf Zeschmann vor, seinen politischen Kompass verloren zu haben, und warf ihm Egoismus vor. Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte: "Ich frage mich, wie tief man tatsächlich sinken kann."

(Von Oliver von Riegen und Monika Wendel, dpa)