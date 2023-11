Feierstunde zur Partnerschaft mit Woiwodschaft Großpolen

Mit einer Feierstunde hat der Brandenburger Landtag das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der Woiwodschaft Großpolen (Wielkopolska) gewürdigt.

"Es ist eine Partnerschaft, die alle Bereiche des Lebens umfasst: Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und Demokratie und Verwaltung", sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Mittwoch in ihrer Festrede. Sie verwies darauf, dass gerade die Ostdeutschen bei der friedlichen Revolution viel von den Polen profitiert hätten: "Ziviler Ungehorsam und Runde Tische - das konnten wir von den Polen lernen. Wir in Ostdeutschland sind der Solidarność unendlich dankbar."

Der Marschall von Großpolen, Marek Woźniak, bekannte sich in seiner Rede als Mitglied der Bewegung Solidarność. Nach den Wahlen in Polen, bei dem ein Oppositionsbündnis eine Mehrheit geholt hatte, warte sein Land nun wieder auf einen Wechsel, sagte er. "Wir warten ungeduldig auf die Bildung der neuen Regierung, damit wir die schwierigen acht Jahre hinter uns bringen", sagte er mit Blick auf die bisherige nationalkonservative Regierungspartei PiS. Leider habe die vergangene Regierung Ressentiments gegen die Deutschen geschürt, klagte Woźniak. "Wir hoffen, dass diesen Praktiken ein Ende gesetzt wird."

Europaministerin Katrin Lange (SPD) verwies auf die historische Schuld Deutschlands: "Wenn man weiß, was die Polen über die Jahrhunderte von den Deutschen erleiden mussten, weiß man, welches Geschenk die deutsch-polnische Freundschaft ist." Nach der Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg seien Millionen Polen von deutscher Hand getötet worden, sagte sie.

Brandenburg arbeitet nach Angaben der Staatskanzlei mit vier weiteren polnischen Woiwodschaften eng zusammen: Lebuser Land, Westpommern, Niederschlesien und Masowien.

(dpa)