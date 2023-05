Linke will Abbau von Sparkassen-Filialen verhindern

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im brandenburgischen Landtag, Sebastian Walter, hat die Landesregierung aufgefordert, sich für den Erhalt von Sparkassen-Filialen auf dem Land einzusetzen.

Die Regierung solle mit den kommunalen Trägern der Sparkassen zunächst ein Moratorium vereinbaren, um Pläne für eine Schließung von Filialen in diesem Jahr auszusetzen, sagte Walter am Dienstag in Potsdam.

So sei Zeit gewonnen, um nach Lösungen zu suchen, damit die Präsenz der Sparkassen in ländlichen Regionen gesichert werde. Die oppositionelle Linksfraktion will dazu einen entsprechenden Antrag in den Landtag einbringen.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hatte Woche angekündigt, dass 30 ihrer 141 Filialen geschlossen werden sollen. Teils sollen dort auch keine Geldautomaten mehr angeboten werden.

(dpa)