Österliches Flair: Sorbische und wendische Bräuche

Ostereier, Puppen und Tücher: Die Sorben und Wenden haben im Brandenburger Landtag gut zwei Wochen vor dem Osterfest viel österliches Flair verbreitet.

Im Landtag in Potsdam gaben sie am Mittwoch zum ersten Mal Einblick in ihr Kunsthandwerk. Vor dem Plenarsaal war nicht nur zu sehen, wie Ostereier kunstvoll bemalt werden. Die Sorben und Wenden hatten auch traditionelle Tücher, Servietten und Puppen mitgebracht.

"Das Interesse war überaus groß", sagte die Vorsitzende des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Landtag, Kathrin Schwella. "Wir müssen nachordern." Schwella ist auch Mitarbeiterin im Heimatmuseum Dissen, das im Landtag das Kunsthandwerk präsentierte. "Für uns ist das eigentlich mehr Kontakt, als wir uns in der Corona-Zeit vorstellen konnten." Auch die Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur präsentierte sich im Parlament.

(dpa)