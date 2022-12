Positives Echo aus Politik zu Razzia bei Klimaaktivisten

Der Fraktionschef der CDU im Landtag, Jan Redmann, hat sich positiv zu Durchsuchungen bei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" geäußert.

Dass der Staat ermittle und die Strukturen aufkläre, die im Hintergrund bestünden, finde er gut, sagte er am Dienstag in Potsdam. Ermittler durchsuchten bundesweit Räume von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation". Federführend ist die Staatsanwaltschaft Neuruppin, da es um Aktionen gegen die Raffinerie PCK in Schwedt geht.

Der CDU-Politiker Redmann sagte, er habe den Eindruck, dass sich die Bewegung mehr und mehr zu einer kriminellen Vereinigung entwickele, weil sie sich offensichtlich dazu verabrede, systematisch Straftaten zu begehen. Es gehörten zu der Organisation zunehmend auch Menschen aus dem linksradikalem Milieu, die vorher bereits polizeiauffällig geworden seien. Diese hätten auch bisher versucht, staatliche Strukturen anzugreifen, sagte Redmann.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke sagte, Straftaten müssten verfolgt und bestraft werden, gerade wenn es um kritische Infrastruktur gehe. Dennoch ließen sich die Aktionen der Klimaaktivisten nicht etwa mit den Gefahren vergleichen, die von "Reichsbürgern" ausgingen. "Klimakleber sind keine Terroristinnen und Terroristen"

Ermittler durchsuchten bei der Aktion gegen die "Letzte Generation" am Dienstag elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, wie Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin sagte. Ermittelt werde gegen "etwas mehr als elf Personen" wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Hintergrund sind laut Staatsanwaltschaft Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

(dpa)