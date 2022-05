40 Hektar mehr Fläche in Brandenburg für Erdbeeren

Die Anbaufläche für Erdbeeren hat sich in Brandenburg vergrößert.

Gegenüber dem Vorjahr kamen etwa 40 Hektar hinzu, wie der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Die Nachfrage der Verbraucher nach dem frischen Beerenobst aus der Region wachse stetig. Insgesamt werden landesweit auf rund 426 Hektar etwa 2.100 Tonnen Erdbeeren geerntet, unter Folientunneln beziehungsweise in Gewächshäusern reift auf nahezu 60 Hektar die rote, süße Frucht. Die offizielle Eröffnung der Erdbeersaison ist am 12. Mai auf dem Erdbeerfeld im Gut Herrenhölzer in Bensdorf.

Gerade bei Erdbeeren sei die regionale Produktion von Bedeutung, hieß es vom Gartenbauverband. Transportwege müssten kurz sein, damit die Früchte voll ausgereift und frisch-aromatisch auf den Tisch kommen. Nur so blieben die oxidationsempfindlichen sekundären Pflanzenstoffe wie Polyphenole als gesundheitsfördernd erhalten, hieß es.

Auf dem ehemaligen Rittergut in Bensdorf (Potsdam-Mittelmark) etwa werden mittlerweile die Erdbeeren auf 4 Hektar im Freiland und auf 6 Hektar unter Tunneln angebaut. In den insgesamt 70 Zelten gedeihen die Sorten Clery, Asia und Magnum, Elsanta, Malvina und Florensa. Pro Folientunnel wird ein Volk von etwa 200 standorttreuen Erdhummeln zur Bestäubung eingesetzt. Im geschützten Anbau seien die Hummeln gut einsetzbar, erklärte Landwirt und Betreiber Eckard Wolter.

Wolter baut außer Erdbeeren auch Spargel und Heidelbeeren an. Mit zehn fest angestellten Mitarbeitern und 400 Saisonkräften, darunter auch vielen einheimischen Helfern, werden jährlich circa 150 Tonnen Erdbeeren, rund 600 Tonnen Spargel und 20 Tonnen Blaubeeren geerntet. 80 Prozent der Erträge werden direkt vermarktet, zum Beispiel durch über 40 Verkaufsstände in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

