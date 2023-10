Auto stößt mit Linienbus zusammen: Mehrere Verletzte

Ein Auto ist in Berlin-Lankwitz mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Der 21-jährige Autofahrer und dessen 15-jährige Begleiterin wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt, musste den Dienst aber beenden. Zwei Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Auto am Samstagabend vor Mitternacht auf dem Kamenzer Damm in Richtung Großbeerenstraße, als der Fahrer an der Lankwitzer Brücke die Kontrolle über den Wagen verlor und einen am Fahrbahnrand geparkten Laster streifte. Durch die Berührung soll er sich gedreht haben und mit dem Bus im Gegenverkehr zusammengestoßen sein.

(dpa)