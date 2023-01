Salmonellen: Firma muss Gewürzmischung zurückrufen

Wegen gefährlicher Salmonellen in Pfeffer aus Tansania muss eine Berliner Firma bereits verkaufte Gewürzmischungen zurückziehen.

Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin und bestätigte damit eine Anordnung des Bezirksamtes Reinickendorf, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Firma hatte im Juni 2022 13 Tonnen Schwarzer Pfeffer in Körnern aus dem afrikanischen Staat Tansania importiert. Eine getestete Probe war einwandfrei. Drei Tonnen Pfeffer wurden nach Berlin transportiert und zu Gewürzmischungen verarbeitet, neun Tonnen an eine andere Firma verkauft. Im Dezember wurden Produkte der anderen Firma und eine Gewürzmischung der Importfirma positiv auf Salmonellen getestet,

Das Bezirksamt Reinickendorf ordnete den Rückruf aller aus der Lieferung hergestellten Produkte an. Es sei wahrscheinlich, dass der Pfeffer bereits in Tansania mit Salmonellen befallen worden sei und sich die Belastung auf die gesamte Charge erstrecke, hieß es. Eine Kontamination des Pfeffers im Ursprungsland sei wahrscheinlicher als eine im Inland. Dies liege unter anderem an der Trocknung von Pfefferkörnern in den Erzeugerländern unter freiem Himmel, die mit einer Kontaminationsgefahr durch Tierexkremente einhergehe. Konkrete Hinweise dafür, dass die Kontamination erst durch eine Nachreinigung in Deutschland entstanden sei, lägen nicht vor.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

(dpa)