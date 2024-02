Hürden-Weltrekordler Holloway sagt Start bei Hallen-Istaf ab

Hürden-Weltrekordler Grant Holloway wird nicht wie geplant beim Istaf Indoor am Freitag in Berlin antreten.

Der dreimalige Weltmeister habe seinen Start kurzfristig abgesagt, um sich voll auf die Hallen-Weltmeisterschaften am übernächsten Wochenende in Glasgow zu konzentrieren. Dies teilten die Veranstalter am Montag mit. Der 26 Jahre alte dreimalige Freiluft-Weltmeister über 110 Meter Hürden hatte erst am Wochenende seinen Hallen-Weltrekord über die 60 Meter auf 7,27 Sekunden verbessert, bei den US-Meisterschaften dann aber auf das Finale verzichtet.

In der Berliner Arena am Ostbahnhof antreten wird Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Sie wird bei ihrem letzten Hallen-Start in diesem Winter auf Mikaelle Assani treffen, die sie am Sonntag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig nur knapp bezwungen hatte. Mihambo war 6,93 Meter gesprungen und damit zwei Zentimeter weiter als Assani. Auch die drittplatzierte Laura Raquel Müller ist beim Istaf Indoor dabei.

(dpa)