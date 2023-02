Starke Konkurrenz für Mihambo und Lückenkemper beim Istaf

Die deutschen Vorzeige-Leichtathletinnen Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper erwarten beim Istaf Indoor in Berlin starke Konkurrentinnen.

Die Weitsprung-Olympiasiegerin und Weltmeisterin trifft bei der 10. Auflage am 10. Februar in der Mercedes-Benz Arena (17.00 Uhr) auf ihre Dauerrivalin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine und die EM-Dritte Jazmin Sawyers aus Großbritannien. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Auf Sprint-Europameisterin Lückenkemper wartet die EM-Revanche gegen die Britin Daryll Neita. Die 26-Jährige unterstrich beim Istaf Indoor am vergangenen Sonntag in Düsseldorf mit den Zeiten über 7,18 und 7,19 Sekunden über 60 Meter bereits ihre gute Form.

Zudem will Armand Duplantis den Meeting-Rekord von 6,03 Metern im Stabhochsprung bei seinem einzigen Start in Deutschland knacken. Im vergangenen Jahr scheiterte der Welt- und Europameister aus Schweden ganz knapp sogar am Weltrekord, den er kurz nach dem Auftritt in Berlin aber überbot. "Schon nach meiner Premiere 2022 war mir klar, dass ich unbedingt wieder dabei sein möchte", sagte Duplantis.

Neben dem Weit- und Stabhochsprung sowie den 60 Metern der Frauen stehen auch die 60 Meter der Männer, sowie die jeweiligen Hürden-Konkurrenzen auf dem Programm. Zudem gibt es ein besonderes Diskus-Duell, bei dem vier Diskuswerferinnen gegen vier Diskuswerfer antreten.

(dpa)