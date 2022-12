Klimaschutz-Demonstranten blockieren Straße in Wilmersdorf

Klimaschutz-Demonstranten haben in Berlin wieder eine Straße blockiert.

Sie klebten sich am Freitagmorgen an der Konstanzer Straße in Wilmersdorf auf dem Asphalt fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beteiligt waren insgesamt neun Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation", die auch Videos von der Aktion im Internet veröffentlichte. Polizisten lösten die Demonstranten von der Straße und trugen sie weg. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde der Verkehr wieder freigegeben. Ob es eine weitere Blockade an der Friedrichstraße gab, war laut Polizei zunächst noch unklar.

Am Donnerstag hatte die Gruppe versucht, den Flugverkehr auf dem Berliner Flughafen zu blockieren. Einige Demonstranten schnitten einen Zaun durch und klebten sich in der Nähe auf dem Asphalt fest. Bis zum Rollfeld kamen sie nicht. Der Flugbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. Seit einer Blockade am 24. November war mehr Polizei rund um den Flughafen unterwegs. Auch eine Blockade am Flughafen München wurde am Donnerstag schnell beendet.

Die Gruppe "Letzte Generation" fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel und blockiert seit einem knappen Jahr vor allem Autobahnausfahrten und Kreuzungen.

(dpa)