79-jähriger findet junge Leute in 80er-Klamotten grässlich

Berliner Influencer und Modefan Günther Krabbenhöft (79) kann nach eigenen Worten dem Kleidungsstil vieler junger Leute nicht viel abgewinnen. "Jeder Mensch darf machen, was er oder sie will. Ich finde es grässlich, dass Menschen heute Second-Hand Kleidung aus den 80er Jahren tragen - die hatte damals schon eine schlechte Qualität und sie ist heute nur noch grässlicher geworden", sagte er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Stadt sieht dadurch so grau und traurig aus. Ich finde es schade, dass nicht mehr Menschen aus der Komfortzone des Massengeschmacks herauskommen." Am 1. Juli startet die Berliner Fashion Week.

Krabbenhöft selbst trägt eher klassische Schnitte, die er modern kombiniert. In seinen Videos in den sozialen Medien sieht man ihn oft zu Technomusik tanzen - gemeinsam mit jungen Menschen. Das Kreuzberg-Original hat 307.000 Fans auf Instagram.

Seiner Meinung nach sollten Menschen viel genauer schauen, was eigentlich ihr eigener Geschmack ist. "Es gab noch nie so viele Möglichkeiten, sich sein eigenes Glück zu kreieren. Sie denken, dass sie alle individuell sind - aber letztlich sind sie das gar nicht." Für eine Art, sich zu kleiden, hat Krabbenhöft besonders wenig Verständnis: "Auch diesen Trend finde ich fürchterlich, dass alles viel zu lang ist und auf dem Boden schleift und dadurch dreckig wird. Wenn Verschmutzung und Nachlässigkeit zusammenkommt, dann ist der Look hinüber. Man ist gar nicht cool damit, man glaubt es nur." Seiner Meinung nach sollte man vielleicht "mal wieder mehr Stil und Eleganz in die Mode bringen".

