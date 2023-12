Aus Bud Spencer Museum wird "SpencerHillWorld"

Das Berliner Bud Spencer Museum wird mit Exponaten über Terence Hill erweitert.

Nach einer Silvesterfeier schließt das Museum für etwa sechs Wochen seine Pforten, bis es dann Mitte Februar in neuem Gewand als "SpencerHillWorld" zurück ist, wie ein Sprecher des Museums am Sonntag mitteilte. Das Museum bleibe in den Römischen Höfen Unter den Linden bestehen. "Die SpencerHill World wird noch interaktiver als das bisherige Bud Spencer Museum", hieß es laut Mitteilung weiter.

Die beiden Schauspieler haben in zahlreichen Filmen gemeinsam gewirkt, unter anderem in "Vier Fäuste für ein Halleluja". Das Bud Spencer Museum wurde im Juni 2021 eröffnet. Ein Jahr nach seiner Eröffnung startete das Museum eine Crowdfunding-Aktion, um die Kosten bedienen zu können. In den vergangenen zweieinhalb Jahren zählte die Ausstellung rund 250.000 Besucherinnen und Besucher.

(dpa)