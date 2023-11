Beifall und vereinzelt Protest bei Erdogan-Besuch

Während des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat es am Freitag in Berlin nur vereinzelt Proteste gegeben.

Mitglieder der Gesellschaft für bedrohte Völker standen am Mittag nahe des Schlosses Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und zeigten ein Transparent mit der Aufschrift: "Kein roter Teppich für den Islamisten Erdogan". Einige von ihnen trugen Masken mit den Gesichtern von Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz und Erdogan.

Eine große Demonstration von Kurden ist erst für Samstag angemeldet. Die Demonstranten wollen von Kreuzberg zum Brandenburger Tor laufen, um gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu protestieren. Aufrufe dazu kamen auch von linksradikalen Gruppen. Der Besuch von Erdogan ist umstritten, weil er sich im Gaza-Konflikt an die Seite der islamistischen Terrororganisation Hamas stellte.

Erdogan landete am frühen Nachmittag auf dem Berliner Flughafen. Auf gesperrten Straßen fuhr sein Konvoi mit Polizeibegleitung über die Autobahn bis Schöneberg und dann auf der Dominicusstraße und Martin-Luther-Straße Richtung Großer Stern und Schloss Bellevue. An manchen Stellen standen Menschen und winkten der Autokolonne zu oder klatschten, Autofahrer hupten. Auf einem Balkon in der Dominicusstraße warteten mehrere Frauen in Decke gehüllt, bis der Konvoi vorbeifuhr.

Für Erdogan gilt Sicherheitsstufe 1. Rund 2800 Polizisten waren am Freitag im Einsatz für Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Die Polizei wies auf zahlreiche Sperrungen und Verkehrsbehinderungen hin und riet, die Bereiche weiträumig zu umfahren. Erdogan wollte am frühen Nachmittag Bundespräsident Steinmeier und danach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Die Abreise war für den Abend geplant.

