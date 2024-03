Jella Haase war früher auch mal gemein zur kleinen Schwester

"Ich liebe sie abgöttisch", sagt Haase über ihre Schwester. "Schon immer. Aber Kinder sind gemein." Die Berlinerin ist im neuen Kinofilm "Chantal im Märchenland" zu sehen, einer Erweiterung der "Fack ju Göhte"-Reihe.

Schauspielerin Jella Haase war früher laut ihren Worten trotz großer Geschwisterliebe manchmal gemein zur kleinen Schwester. "Meine Schwester musste auch bei mir aufräumen", sagte die 31-Jährige im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie selbst sei die Ältere. "Ich liebe sie abgöttisch. Schon immer. Aber Kinder sind gemein."

Die Berlinerin ist im neuen Kinofilm "Chantal im Märchenland" zu sehen, einer Erweiterung der "Fack ju Göhte"-Reihe. Darin versinkt die Möchtegern-Influencerin Chantal in einem magischen Spiegel und sorgt in einer frauenfeindlichen Märchenwelt für Gerechtigkeit. Der Film startet am Donnerstag in den Kinos.

(dpa)