Natur und Vogellaute: Simonetti schaltet auf Mallorca ab

Entertainer Riccardo Simonetti (30) ist glücklich über seinen neuen Zweitwohnsitz auf Mallorca.

"Mein Leben in Deutschland ist hauptsächlich von der Arbeit bestimmt. Wenn ich auf Mallorca bin, erlebe ich noch andere Dinge, was ich toll finde", sagte Simonetti am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Filmpreises in Berlin.

Der 30-Jährige, der unter anderem im Podcast "Quality Time" mit Anke Engelke (57) zu hören ist, hatte sich kürzlich ein Haus auf der spanischen Insel gekauft. "Ich kann dort den Stress sehr gut ausblenden, weil ich sehr viel Natur um mich habe, viele Vögel höre und Tiere sehe. Das beruhigt mich, und das habe ich auch gebraucht."

(dpa)