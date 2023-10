Peter Maffay: Meine Zeit als Vater ist jetzt gekommen

Der 74-jährige Deutschrocker Peter Maffay ("Du", "Eiszeit") findet, dass nun genau die richtige Zeit ist, um seine Vaterrolle zu leben.

"Meine Zeit als Vater ist jetzt richtig gekommen", sagte Maffay der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin. "In meinem Alter hat man eigentlich schon vieles hinter sich gebracht und dann hat man Zeit in größerem Umfang für Kinder." Das sei früher nicht der Fall gewesen. "Jetzt will ich die Entwicklung unserer Tochter nicht verpassen." Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer haben eine gemeinsame vierjährige Tochter namens Anouk. Maffay hat zudem den aus einer vorherigen Ehe stammenden Sohn Yaris (19).

Am Freitag erscheint der dritte Teil ("Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit") der Kinderbuchreihe "Anouk", die das Paar gemeinsam herausgibt.

(dpa)