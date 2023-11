Riccardo Simonetti macht Verlobung öffentlich

Entertainer Riccardo Simonetti (30) hat sich verlobt.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich es euch erzähle, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Deswegen so: Wir sind verlobt" schrieb Simonetti am Dienstag in einem Instagram-Post. Das Management des Moderators bestätigte der dpa die Verlobung.

Simonetti postete zu seiner Ankündigung unter anderem ein Foto, das ihn mit einem glitzernden Ring am Finger und seinen Partner im Hintergrund zeigt. Dazu stellte er den Hashtag "LoveWins" (Liebe gewinnt).

Zahlreiche Menschen, darunter Sänger Bill Kaulitz, gratulierten dem 30-Jährigen, der etwa im Podcast "Free Hugs" mit Anke Engelke zu hören ist. Simonetti setzt sich aktiv für sexuelle Vielfalt ein. Auf Instagram folgen ihm rund 477 000 Menschen.

(dpa)