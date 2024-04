Sänger Chris de Burgh macht gerne Urlaub in Deutschland

De Burgh hat für"Robin Hood - Das Musical" die Musik geschrieben. Für die Berliner Premiere kam der irische Weltstar in die Hauptstadt - und verbringt auch sonst gern privat seine Zeit in Deutschland.

Der irische Weltstar Chris de Burgh ("The Lady in Red") macht gerne Urlaub in Deutschland. "Ich war sehr oft mit meiner Familie in Baden-Baden, um Urlaub zu machen", sagte der 75-Jährige am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur bei der Berliner Premiere von "Robin Hood - Das Musical". "Ich habe mehr von Deutschland gesehen als jede deutsche Person, die ich je getroffen habe." Vor ein paar Jahren habe er Freunde aus Irland zu einer Geburtstagsparty nach Deutschland eingeladen, gemeinsam hätten sie etwa Köln und Mainz besucht. "Wir hatten die besten zwei Wochen", sagte der Ire.

De Burgh hat mit dem Komponisten Dennis Martin die Musik für das Musical über den englischen Helden Robin Hood geschrieben, der die Reichen ausraubt und seine Beute den Armen gibt. Die moderne Inszenierung der Mittelalter-Sage läuft noch bis zum 20. April im Berliner Admiralspalast. 2022 feierte das Musical in Fulda seine Weltpremiere.

(dpa)