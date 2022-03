Linke-Fraktionschef: Regierung soll Krisenstab einrichten

Angesichts der zu erwartenden Flüchtlinge nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine fordert die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag von der Landesregierung die Einrichtung eines Krisenstabes.

Es dürfe nicht so sein wie in den Krisen zuvor, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter am Dienstag nach der Fraktionssitzung. Es sei jetzt an der Zeit, gemeinsam zu handeln. Die Landesregierung müsse auch ein Abschiebestopp in alle Länder verfügen, die betroffen seien.

Zu bedenken sei auch, was nach der Ankunft der Flüchtlinge passiere. In den kommenden Monaten seien Kita-Kapazitäten unter anderem erforderlich, sagte Walter. "Wir brauchen auch ein neues Sozialstaatsversprechen", sagte er. Es müsse dafür gesorgt werden, dass niemand, der jetzt schon hier sei, unter der Ankunft weiterer Flüchtlinge leide. "Es darf keinerlei Kürzungen geben im Sozialbereich", sagte er.

