Schriftstellerin Ronja von Rönne will Schauspielerin werden

Schriftstellerin Ronja von Rönne (31) will sich als Schauspielerin versuchen.

"Mittlerweile schreiben alle Schauspieler Bücher, da kann ich denen auch die Jobs wegnehmen", sagte die in Berlin lebende Autorin der Deutschen Presse-Agentur. Den Wunsch, sich der Schauspielerei zu widmen, habe sie schon lange.

Vorstellen könne sie sich ein Format wie "After Life" von und mit dem britischen Comedian Ricky Gervais. Die Dramedy-Serie erzählt die Geschichte des einst netten Tony, der nach dem Tod seiner Frau nur noch tut, was ihm Spaß macht und sagt, was er denkt. "Die Rolle der Prostituierten ist toll", sagte Rönne.

An diesem Donnerstag erscheint Rönnes neues Buch "Trotz". In ihrem persönlichen und kurzweiligen Essay blickt sie dickköpfig aufs Leben.

