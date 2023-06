LKA ermittelt gegen zwei Beamte nach umstrittenem Einsatz

Nach einem umstrittenen Einsatz von Polizisten gegen einen Mann bei einer Protestaktion zum Tag der Bundeswehr in Brandenburg/Havel hat das Landeskriminalamt Ermittlungen gegen zwei Beamte aufgenommen.

Hintergrund sei eine über die Internetwache eingegangene Anzeige gegen die Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittlungen dauerten derzeit an.

Am Samstag war es beim Tag der Bundeswehr in Brandenburg/Havel zu einer Protestaktion gekommen. Vier Menschen hatten nach Angaben der Polizei ihre weißen T-Shirts mit roter Flüssigkeit übergossen und sich auf den Boden gelegt. Die Polizei sprach Platzverweise aus.

Im Zusammenhang mit dem Protest kam es zu dem umstrittenen Einsatz. Im Internet kursiert ein Video, das zwei Beamte zeigt, die einen jungen Mann abführen. Einer von ihnen drückt den Mann mit einem speziellen Griff zu Boden. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg postete das Video per Twitter und schrieb: "Polizeigewalt in Brandenburg an der Havel - ohne Grund einfach ins Gesicht hauen, das geht einfach mal gar nicht!"

(dpa)