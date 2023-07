3,2 Millionen Euro für Spieler aus Potsdam-Mittelmark

Ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark hat rund 3,2 Millionen Euro gewonnen.

Er ist Brandenburgs achter Lotto-Millionär in diesem Jahr, wie die Lotto-Gesellschaft des Landes am Montag mitteilte.

Als einziges Bundesland habe Brandenburg am vergangenen Samstag den Jackpot im Lotto 6 aus 49 geknackt. Die Glückszahlen des anonymen Lotto-Spielers waren demnach 6-8-11-17-30-39 und die Superzahl 1. Der Gewinner habe seinen Tippschein am Dienstag vergangener Woche in einem Lotto-Shop abgegeben und 186,75 Euro investiert. Die Lotto-Gesellschaft hofft nun, dass er sich bald meldet. Erst im Juni wurden eine Frau aus Oder-Spree und ein Lotto-Spieler aus Ostprignitz-Ruppin zu Lotto-Millionären.

(dpa)