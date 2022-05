Ludwigslust-Parchim

vor 36 Min.

Lok und Lastwagen kollidieren auf Bahnübergang nahe Ganzlin

An einem Bahnübergang in Retzow bei Ganzlin (Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagmorgen eine Lokomotive und ein Lastwagen zusammengestoßen.