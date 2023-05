Zwölf Grabsteine an sowjetischem Ehrenmal umgestoßen

Auf dem Gelände eines sowjetischen Ehrenmals in Lübbenau im Spreewald haben unbekannte Täter mehrere Grabsteine umgestoßen.

Dies habe ein Anrufer am Sonntagabend gemeldet, berichtete die Polizei am Montag. Polizeibeamte stellten fest, dass zwölf Granbsteine umgestoßen worden waren, sie richteten diese nach einer Dokumentation der Schäden wieder auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.

Am Montag gab es zahlreiche Gedenkveranstaltungen wegen des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. In Russland wird der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai gefeiert.

(dpa)