vor 39 Min.

Kleinflugzeug in Niedergörsdorf notgelandet

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag am Flugplatz in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) notgelandet.

Man gehe von technischen Problemen als Ursache aus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Pilot und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen. (dpa)

