Start in die Osterferien - rund 200.000 Passagiere am BER

Das Wetter ist noch durchwachsen. Da locken sommerliche Touristikziele oder Städtereisen. Die Osterferien starten offiziell erst am Montag - doch Tausende sind bereits unterwegs.

Nach dem letzten Schultag vor den Osterferien in Berlin und Brandenburg sind an diesem Wochenende bereits Tausende in die Ferne geflogen. Der Betreiber des Hauptstadtflughafens BER ging von etwa 200.000 Passagieren in der Zeit von Freitag bis Sonntag aus. Das stärkste Aufkommen habe es am Freitag gegeben, sagte ein Sprecher am Sonntag. Nach seinen Angaben blieben Störungen aus. Er sprach von einem "ganz normalen, stabilen Reiseverkehr".

Der BER erwartet in der Ferienzeit bis zum 7. April insgesamt rund 1,2 Millionen Fluggäste. Das wären nach Angaben der Betreiber so viele Oster-Reisende wie seit 2019 nicht mehr. Der verkehrsreichste Tag wird demnach voraussichtlich der 5. April, einige Tage nach Ostern, mit bis zu 84.000 Fluggästen sein.

Nach Angaben des BER-Sprechers gehören Städte zu den beliebtesten Zielen, beispielsweise Paris, Amsterdam, Wien oder London und Zürich. Als wärmere Ferienorte seien die klassischen Ziele Mallorca und Antalya gefragt.

