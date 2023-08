Auto prallt in Reisebus auf A10: Neun Verletzte

Neun Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus am Sonntagmittag auf der A10 östlich von Berlin verletzt worden.

Der 50-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach den Angaben prallte der Mann zwischen Marzahn und Hohenschönhausen aus noch ungeklärter Ursache in einen Reisebus. Acht Menschen aus dem Bus erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. Insgesamt waren den Angaben zufolge 18 Menschen in dem Reisebus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.

(dpa)