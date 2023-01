Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Dahmsdorf und Müncheberg (Märkisch-Oderland) ist ein Autofahrer gestorben.

Nach Polizeiangaben geriet der 69-Jährige am Samstag in der Eberswalder Straße mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Linienbus zusammen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die zwei Insassen des Linienbusses blieben laut Polizei unverletzt. Die Bundesstraße 168 war für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

(dpa)