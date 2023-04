Märkisch-Oderland

Einbrecher verlassen Bank mit großen Taschen: Schaden unklar

Mehrere bislang unbekannte Täter sind am Ostermontag in eine Bank in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland eingebrochen.

Sie sollen diese nach Aussagen von Zeugen mit mehreren großen Taschen verlassen haben, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte. Der Sachschaden wird als hoch eingeschätzt, weiteres ist bislang aber noch unklar. Die Täter flohen nach der Tat am Nachmittag mit einem silbernen Auto in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren keine Angestellten in der Bank. Kriminaltechniker ermitteln nun. (dpa)

