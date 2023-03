Mariendorf

16:55 Uhr

Streit nach Unfall: Mann kommt mit Stichverletzung in Klinik

Ein 22-Jähriger ist in Mariendorf nach einem Verkehrsunfall mit einem 31-Jährigen in Streit geraten und dabei am Bein verletzt worden.

Der 22-Jährige war am späten Freitagabend mit seinem Auto auf der Rathausstraße unterwegs, als er von dem 31-Jährigen überholt und ausgebremst worden sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch fuhr der 22-Jährige gegen ein parkendes Auto. Anschließend soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und dem 31-Jährigen sowie dessen Begleiter gekommen sein. Dabei soll der jüngere Mann versucht haben, den älteren zu treten, woraufhin er eine Stichverletzung am Bein erlitt. Der 22-Jährige flüchtete, die beiden Kontrahenten sollen ihn kurzzeitig mit Messern verfolgt haben und dann an ihr Auto zurückgekehrt sein. Der 22-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden 31 und 29 Jahre alten Männer konnten von der Polizei ermittelt werden. Pressemitteilung (dpa)

