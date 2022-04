Mecklenburgische Seenplatte

Hochschule: Studium "Soziale Arbeit" berufsbegleitend

Um den Mangel an qualifizierten Fachkräften in der sozialen Arbeit zu beheben, bietet die Hochschule in Neubrandenburg das Studium jetzt berufsbegleitend an.