Kurt Krömer holt Böhmermann und Reichelt in neue Staffel

Der Komiker und Moderator Kurt Krömer geht mit seiner rbb-Show "Chez Krömer" in die siebte Runde.

Für die neuen Folgen hat sich der 47-Jährige nach Angaben des Senders vom Freitag unter anderem den Satiriker und Moderator Jan Böhmermann sowie Ex-"Bild"-Chef und YouTuber Julian Reichelt in sein "Verhörraum" genanntes Studio eingeladen. Termine für die Ausstrahlung der Sendung etwa mit Reichelt gibt es laut rbb noch nicht. Die Staffel startet am 31. Oktober mit sechs neuen Folgen online und am 1. November im rbb-Fernsehen. Als Gäste ebenfalls dabei sind der CDU-Politiker und frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus.

(dpa)