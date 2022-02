Mehr als 11 000 Corona-Infektionen in Berlin gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Berlin bleibt auf hohem Niveau.

Die Gesundheitsämter registrierten 11 531 Ansteckungen binnen eines Tages, wie die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitteilte. In den beiden Vorwochen hatte die Zahl der Neuinfektionen jeweils über 12 000 gelegen, am Dienstag jedoch bei 5630.

In der RBB-"Abendschau" (Dienstag) sagte der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid, der Lagebericht gebe das Geschehen nicht mehr korrekt wieder. In die Statistik flössen keine Ergebnisse positiver Schnelltests ein, die nach neuer Verordnung nun Standard beim Freitesten seien. Häufig melden Gesundheitsämter Corona-Infektionen außerdem gar nicht weiter oder erst verspätet.

Der Amtsarzt von Berlin-Mitte, Lukas Murajda, sagte, die absoluten Zahlen seien nicht realistisch. "Ich glaube, da ist eine große Dunkelziffer", sagte Murajda im RBB-Inforadio (Mittwoch). Der Trend passe aber. Der Höhepunkt der Pandemie sei erreicht. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es runter geht."

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gab der Senat am Mittwoch mit 1118 an, nach 1135,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche gemeldet werden.

