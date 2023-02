Nach Todesurteil: Demonstrierende fordern Freilassung

In Berlin haben mehrere Dutzend Menschen für die Freilassung des im Iran zum Tode verurteilten Aktivisten Jamshid Sharmahd demonstriert.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Mittwochnachmittag rund 50 Menschen vor dem Kanzleramt. Zuvor hatte die Bundesregierung als Reaktion auf das Todesurteil bereits zwei iranische Diplomaten ausgewiesen.

"Ich bitte alle darum heute für meinen Papa laut zu sein! Bitte seid so laut und stark dass die Bundesregierung endlich was macht um meinen Papa aus dieser Hölle herauszuholen", twitterte Gazelle Sharmahd, die Tochter des Deutsch-Iraners, am Mittwoch. Der 67-Jährige wird im Iran unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich gemacht.

Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal von der Hilfsorganisation Háwar.help sagte der Deutschen Presse-Agentur auf der Demo: "Für uns ist ganz wichtig, dass dieses Todesurteil zurückgenommen wird. Wir fordern, dass den Worten jetzt endlich auch Taten folgen. Das Regime kennt keine andere Sprache. Wir fordern eine maximale Sanktionierung."

