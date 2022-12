Erpressung in Flüchtlingszentrum? Senat verspricht Klärung

Nach einem Großeinsatz von Zoll und Polizei im Berliner Ankunftszentrum für Flüchtlinge und Vorwürfe gegen dortige Wachleute hat die zuständige Senatorin Aufklärung zugesichert.

Man werde den Vorwürfen gründlich nachgehen, um zu verhindern, dass die Notsituation von Flüchtlingen ausgenutzt werde, teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch mit. "Denn die Ausbeutung der Notsituation von Schutzsuchenden ist nicht nur kriminell, sondern auch zutiefst widerwärtig."

In dem Flüchtlingszentrum in Reinickendorf solle daher eine Anlaufstelle für anonyme Hinweise von Mitarbeitern eingerichtet werden. "Ankunfts- und Unterkunftsstrukturen müssen Orte sein, in denen Schutzsuchende sich zu Recht sicher fühlen können", so Kipping.

Laut einem Bericht des "Tagesspiegels" hatten Zoll und Bundespolizei am Dienstag die Wachleute von Sicherheitsfirmen in dem Flüchtlingszentrum wegen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen überprüft. Darüber hinaus soll es aber auch um Vorwürfe wegen Bestechlichkeit, Korruption und Erpressung gegangen sein. Wachleute sollen Flüchtlinge erpresst und genötigt haben, indem Betten, Schlafplätze oder Terminkarten nur gegen Geld oder Schmuck vergeben wurden. Außerdem soll es Hinweise auf Gewaltvorfälle und Prostitution gegeben haben.

Der Andrang von Asylbewerbern auf das Flüchtlingszentrum ist ähnlich hoch wie 2015, täglich erscheinen 100 Menschen, dazu zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine, es gibt lange Wartezeiten, Schlafplätze fehlen.

(dpa)