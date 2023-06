Militär

18:12 Uhr

150 Menschen demonstrieren gegen "Air Defender 2023"

Artikel anhören Shape

Etwa 150 Menschen haben am Sonntag in Pfalzheim in der Kyritz-Ruppiner Heide gegen das Luftwaffen-Manöver "Air Defender 2023" demonstriert.

Die Linke in Brandenburg hatte den Protest organisiert. Teilnehmende legten am Sielmann-Hügel mit einem blauen Tuch ein großes Friedenszeichen, das auch aus der Luft zu sehen war. Am Montag beginnt das Manöver und Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern gehören zu den Haupt-Überfluggebieten. An der Übung unter deutscher Führung sind 25 Staaten - vor allem aus der Nato - mit 250 Flugzeugen und fast 10.000 Soldaten beteiligt. Etwa 2000 Flüge sind geplant. Es ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Für Brandenburg wird nach den Planungen der westliche Teil des Landes von den Flügen betroffen sein, für Berlin ebenfalls. Zeitlich überschneidet sich die Übung mit den Special Olympics World Games in Berlin vom 17. bis 25. Juni. "Air Defender 2023" sei ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer, sagte der Landesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Stefan Wollenberg, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir fordern von der Bundesregierung endlich ernsthafte diplomatische Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges statt militärischer Drohgebärden und immer weiterer Aufrüstung." (dpa)

Themen folgen