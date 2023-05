Woidke fordert Verschiebung von Heizungsgesetz

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält das geplante Heizungsgesetz teils für verfehlt und dringt auf eine Verschiebung um drei Jahre.

"Das ist ein Entwurf vom grünen Tisch mit zu wenig Bezug zur Lebenswirklichkeit", sagte der Landeschef am Dienstag. "Die Folgen betreffen viele Menschen gerade im ländlichen Raum Ostdeutschlands." Dort sei die Belastung besonders groß, da viele Eigenheimbesitzer in den 1990er Jahren ihre Heizungsanlagen erneuert hätten. "Bisher gibt es keine klaren Vorschläge zur gerechten Entlastung", kritisierte Woidke. Die "Märkische Allgemeine" hatte zuvor darüber berichtet.

Die Brandenburger Staatskanzlei schickte am 17. Mai eine Mail an das koordinierende Land Rheinland-Pfalz und fordert darin neben der Verschiebung auch inhaltliche Änderungen. So warnt die Regierungszentrale etwa vor zu hohen Investitionskosten und einer finanziellen Überlastung von Eigentümerinnen und Eigentümern. Mit der Verschiebung sei Zeit für ein Förderkonzept mit sozialen Kriterien. Nach Ansicht von Woidke sind noch zu viele Punkte ungeklärt.

Weil die FDP grundsätzliche Bedenken hat, verständigte sich die Ampel-Koalition im Bund darauf, dass der umstrittene Gesetzentwurf in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung des Bundestags kommt. Geplant ist bisher, dass vom kommenden Jahr an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden soll.

(dpa)