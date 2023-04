11.450 SPD-Mitglieder haben über Schwarz-Rot abgestimmt

Wie die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben, weiß noch niemand. Die Auszählung ist für Sonntag vorgesehen. Aber die hohe Beteiligung lässt Schlüsse über den möglichen Ausgang zu.

Fast zwei Drittel der Berliner SPD-Mitglieder haben sich bereits an der Abstimmung per Brief über den Koalitionsvertrag mit der CDU beteiligt. Bis Freitagvormittag (10.00 Uhr) nahmen nach Angaben der Partei 11 451 von 18 556 stimmberechtigten Mitgliedern an dem Mitgliedervotum teil, das bis Freitagabend eine Minute vor Mitternacht läuft. Die nötige Mindestbeteiligung von einem Fünftel der Stimmberechtigten (3714) war bereits lange vorher erreicht worden.

Die Auszählung soll am Sonntagmorgen im Kurt-Schumacher-Haus, der Berliner SPD-Zentrale, beginnen. An der Auszählung beteiligen sich nach Angaben der Partei rund 60 Mitglieder. Vorsitzende der Zählkommission ist Ina Czyborra, die auch stellvertretende Landesvorsitzende ist. Das Ergebnis soll am Nachmittag mitgeteilt werden.

Über die Frage, ob die SPD mit dem Wahlsieger CDU eine Zweierkoalition eingehen und das bisherige Bündnis mit Grünen und Linken beenden sollte, wurde in den vergangenen Wochen intern und zum Teil auch öffentlich immer wieder diskutiert und gestritten. Unter anderem mehrere SPD-Kreisverbände positionierten sich gegen eine schwarz-rote Landesregierung. Auch die Jusos machten dagegen mobil.

"Ich würde das auch so sehen, dass der Ausgang kaum vorherzusagen ist. Viel wird am Ende von der Mobilisierung abhängen", sagte der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Aber zumindest so viel lässt sich aus seiner Sicht festhalten: "Mehr als 11.000 SPD-Mitglieder, die abgestimmt haben, ist bemerkenswert viel. Wir wissen von früheren Entscheiden: Je höher die Beteiligung, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass zugestimmt wird."

Man müsse bei der SPD allerdings unterscheiden: "Da ist einmal die Parteispitze, bei der es auch um persönliche Karrieren, Ämter und Positionen geht", sagte der Professor an der Freien Universität. "Am kritischsten sind in der Regel die Aktiven in der Partei, die oft stark inhaltliche Interessen haben und starke Richtungspräferenzen." Und dann gebe es die breite, nicht sehr aktive Basis.

"Die Annahme ist immer, dass die breite Basis am Ende schon pragmatisch dafür stimmen wird", sagte Faas. Nur ob diese Mitglieder ihre Stimme abgeben, sei die Frage. "Wenn es in Richtung zwei Drittel geht, wäre ich aus Koalitionsbefürworter-Sicht entspannt."

Schwierig könnte die Zeit nach dem Mitgliedervotum werden: "Dann gilt das demokratische Prinzip: Alle stehen dazu", sagte Faas. "Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, auch weil über Schwarz-Rot sehr emotional diskutiert worden ist."

Die CDU will am Montag bei einem Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. Stimmen beide Parteien zu, könnte CDU-Landeschef Kai Wegner am Donnerstag (27. April) bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus zum ersten Regierenden Bürgermeister seiner Partei seit 2001 gewählt werden.

(dpa)