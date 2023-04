Faas: Nein bei Mitgliedervotum hätte personelle Konsequenzen

Ein Nein der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag mit der CDU könnte nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas auch personelle Konsequenzen haben.

"Als Landesvorsitzende wären Giffey und Saleh wohl beide nicht haltbar. Insofern sind sie ein stückweit in einer Schicksalsgemeinschaft", sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Franziska Giffey und Raed Saleh warben in den vergangenen Wochen immer wieder für ein schwarz-rotes Bündnis. Das Ergebnis des Mitgliedervotums wird am Sonntagnachmittag bekannt gegeben.

Faas sagte: "Wir haben eine Regierende Bürgermeisterin, wir haben eine regierende Koalition, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt." Giffey bleibe als Regierende Bürgermeisterin zunächst im Amt, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt sei.

Falls es ein mehrheitliches Ja der SPD zum Koalitionsvertrag geben sollte, seien beide Parteien zum Erfolg gezwungen. "Wegner hat diese drei Jahre, um bekannter zu werden. Und er muss das einlösen, was er versprochen hat, Berlin nach vorne zu führen", sagte der FU-Professor.

"Bei der SPD ist es das Kalkül zu punkten, weil sie Verantwortung übernimmt und sich nicht in die Opposition flüchtet. Aber immer mit der Hoffnung, dass man zugleich sieht, der CDU-Bürgermeister ist nicht die beste Wahl für die Stadt."

Wie die nächste Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026 ausgeht, ist aus Sicht des Politikwissenschaftlers völlig offen. "Die einfache Rechnung, eine große Koalition führe zum Wahlsieg der CDU, stimmt nicht", sagte Faas. "Es steht und fällt damit, wie gut und wie schnell Wegner seine Rolle findet. Und ein bisschen liegt es auch wieder in den Händen der SPD, auf die er ja angewiesen ist."

