Nach Ende der Osterferien wieder mehr Verkehr in Berlin

Nach dem Ende der Schulferien müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen im Berliner Berufsverkehr zum Start der neuen Woche wieder auf ein höheres Verkehrsaufkommen einstellen.

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Montag mit. So sollten Verkehrsteilnehmer generell mehr Zeit einplanen, wie es hieß. Außer einem kleinen Stau auf der A100 beim Tempelhofer Damm sei es am Montagmorgen bisher jedoch noch ruhig gewesen auf den Berliner Straßen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

(dpa)