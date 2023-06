Ausstellung gibt Einblicke ins Leben des alten Adels

Großer Pomp, jäher Niedergang: Die Geschichte des ostpreußischen Adels wird ab Sonntag auf einer Ausstellung im brandenburgischen Schloss Doberlug erzählt.

"Es ist die einzige geschlossene Sammlung einer ostpreußischen Adelsfamilie", sagte Babette Weber, Leiterin des Museumsverbunds Elbe-Elster, am Donnerstag bei einer Vorbesichtigung. Die Sammlung gewähre nicht nur Einblicke in die untergegangene Welt des ostpreußischen Adels, sie erzähle auch von der mitteleuropäischen Aristokratie, ihrer Etiquette, ihren Privilegien und ihrer Verantwortung.

Die Exponate gehören zu der Adelsfamilie Dohna-Schlobitten. Ihr letzter Schlossherr Alexander rettete kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs einen Teil seines Kunstbesitzes nach Norddeutschland. Später erlangten der Bund und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) die Sammlung. Sie leihen die Exponate nun bis mindestens 2030 an das Renaissance-Schloss Doberlug aus, darunter Gemälde, Skulpturen, Porzellan und edles Mobiliar.

"Diese Sammlung ist so kostbar, weil die ostpreußische Adelskultur auf ihrem einstigen Territorium quasi nicht mehr nachvollziehbar ist", sagte Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der SPSG in Berlin-Brandenburg. Ein Beispiel dafür liefert das alte Schloss der Dohna-Schlobittens, einst eines der bedeutendsten in Ostpreußen. Heute stehen von ihm nur noch die Grundmauern.

Der ostpreußische Adel habe die Geschichte Mitteleuropas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Wie er sich definierte und inszenierte, wie er seine Macht sicherte und welche Privilegien er genoss - all diese Fragen behandelt die neue Dauerausstellung, wie Schüle sagte. "Antworten darauf gibt es weder in Berlin, München oder Wien - sondern nur in Doberlug."

Für das Publikum öffnet die Ausstellung "Vom Feinsten. Preußische Adelsschätze in sächsischen Mauern" erstmals am Sonntag um 18.00 Uhr die Pforten. Der Eintritt ist zur Eröffnung frei.

(dpa)