Landesgeschichtliches Museum sucht neuen Namen

Das landesgeschichtliche Museum "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte" sucht einen neuen Namen.

Unter diesem etwas sperrigen Namen habe sich das Potsdamer Haus "trotz immer wieder exzellenter Ausstellungen und Veranstaltungsprogramme bisher nicht als zentraler Kultur- und Bildungsort im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit verankern" können, sagte Direktorin Katja Melzer am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz zur Begründung. Daher solle in diesem Jubiläumsjahr zum 20-jährigen Bestehen ein Prozess zur Findung eines einprägsameren Namens gestartet werden.

Zudem sorge der bisherige Name für eine thematische Eingrenzung, die die Auseinandersetzung des Hauses mit aktuellen gesellschaftlich-kulturellen Themen nicht abbilde, sagte Melzer. "So wird im Haus erlebbar, wie Kulturgeschichte, Naturgeschichte und aktuelle gesamtgesellschaftliche Themen mittels neuer Vermittlungsansätze sowie innovativer digitaler Medien in den Austausch gebracht werden können."

(dpa)