Premiere der "Linie 1"-Neuinszenierung in Berlin

Das vor 37 Jahren uraufgeführte Großstadt-Musical "Linie 1" wird ab Donnerstag (19.30 Uhr) im Berliner Grips-Theater in einer neuen Inszenierung gezeigt.

Das in den 80ern angesiedelte Stück von Volker Ludwig (Musik: Birger Heymann) erzählt von Natalie aus der Provinz, die auf der Suche nach ihrem angeblichen Märchenprinzen, einem Rockmusiker, nach West-Berlin kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft. Bei der neuen Gestaltung führte Tim Egloff Regie. Die Hauptrolle spielt jetzt Helena Charlotte Sigal, die auch vor kurzem in der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen war. Der 82-jährige Dietrich Lehmann, der bislang in jeder der laut Theater 1969 Aufführungen seit 1986 dabei war, spielt weiterhin mehrere Rollen, zum Beispiel eine Wilmersdorfer Witwe.

