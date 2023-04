Musik

Belgier Stromae sagt geplante Konzerte in Köln und Berlin ab

Stromae hat seine beiden im Mai geplanten Konzerte in Köln und Berlin sowie weitere Auftritte in Europa abgesagt.

Der belgische Sänger Stromae ("Alors on danse") hat seine beiden im Mai geplanten Deutschland-Konzerte in Köln und Berlin sowie weitere Auftritte in Europa abgesagt.

Er teile diese Neuigkeit mit großem Bedauern und tiefer Traurigkeit, "aber ich muss auf meine Grenzen hören", hieß es in einem Statement, das am Dienstag auf dem Instagram-Kanal des 38 Jahre alten Musikers veröffentlicht wurde. Seine Gesundheit erlaube es ihm im Augenblick nicht, seine Fans zu treffen, hieß es dort weiter. Er werde sich eine Auszeit nehmen, um sich im Kreise seiner Familie zu erholen. Stromae wollte am 10. Mai in Köln und am 12. Mai in Berlin sein 2022 erschienenes Album "Multitude" präsentieren. Auch Konzerte in Amsterdam, London und Rom waren im April und Mail geplant. Stromae kündigte an, die Tour fortsetzen zu wollen, sobald es ihm besser geht. Instagram-Post Stromae mit Statement (dpa)

